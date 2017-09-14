Сорокин: не понял, почему FA переживает по поводу кибербезопасности во время ЧМ

Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что футбольная ассоциация Англии (FA) обратилась в ФИФА по поводу кибербезопасности во время проведения в России ЧМ-2018.
«Я эту новость прочитал, но так и не понял, по поводу чего они переживают. Для меня это осталось загадкой. Во-первых, Россия всегда в обычном режиме прилагает все усилия для защиты своих информационных систем. Во-вторых, у ФИФА есть свои меры предосторожности и обеспечения безопасности данных. Не вижу почвы для переживаний», — цитирует Сорокина «RT на русском».
FA попросила у ФИФА защиты от российских хакеров на ЧМ-2018