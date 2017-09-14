Фонсека: «Шахтёр» отлично показал себя на фоне соперника высочайшего уровня

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды в домашнем матче Лиги чемпионов с «Наполи» (2:1).
«Прежде всего, хочу сказать, что мы играли против соперника высочайшего уровня. Думаю, сегодня мы не можем не выделить моих игроков, которые провели очень храбрую игру. Был гол, потом было несколько голевых моментов у нашей команды, был очень явный момент у Тайсона, думаю, вы все это видели. Мы хорошо сыграли в обороне, не позволяя „Наполи“ разгонять свои атаки».
Во втором тайме «Наполи» создавал больше опасных моментов, наша линия обороны села, это открыло некоторое пространство, они начали использовать открытые зоны между нашими линиями. Не будем скрывать, что у «Наполи» было несколько моментов, где они могли забить. Но в принципе могу сказать, что сегодняшняя игра мне понравилась и мы показали себя очень хорошо", — цитирует Фонсеку Football.ua.