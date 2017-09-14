Миланич: казалось, что «Марибор» может сокрушить «Спартак»

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1).
«Это был великолепный матч, просто потрясающий. Я очень доволен. У нас было много моментов. Мы смогли отыграться и проявили характер. Двойная замена во втором тайме? Мне казалось, что „Марибор“ может сокрушить противника, а Ахмеди физически выглядел не так хорошо, как обычно. Мне хотелось больше прессинга. Бохар — специалист по таким еврокубковым матчам. Он очень хорошо умеет находить свободные зоны. Сегодня он был очень хорош. Конечно, всегда хочется большего, но мы очень довольны этим результатом», — приводит слова Миланича пресс-служба УЕФА.
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