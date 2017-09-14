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Миланич: казалось, что «Марибор» может сокрушить «Спартак»

14 сентября 2017, четверг. 01:03 Футбол

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1).

«Это был великолепный матч, просто потрясающий. Я очень доволен. У нас было много моментов. Мы смогли отыграться и проявили характер. Двойная замена во втором тайме? Мне казалось, что „Марибор“ может сокрушить противника, а Ахмеди физически выглядел не так хорошо, как обычно. Мне хотелось больше прессинга. Бохар — специалист по таким еврокубковым матчам. Он очень хорошо умеет находить свободные зоны. Сегодня он был очень хорош. Конечно, всегда хочется большего, но мы очень довольны этим результатом», — приводит слова Миланича пресс-служба УЕФА.

Бохара ради. «Спартак» по делу упускает победу в Мариборе
«Спартак» наступает на обычные русские грабли: игра на удержание вместо игры в футбол.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Марибор ФК Спартак
Новости. Футбол
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