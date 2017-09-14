Степаненко: матч с «Наполи» сравним с теми, что были против «ПСЖ» и «Реала»

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко поделился впечатлениями от домашней победы над «Наполи» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Все матчи Лиги чемпионов сложные, особенно с командами, у которых такие футболисты. Думаю, этот матч сравним с теми, что были против «ПСЖ» и «Реала». Но теперь мы были опытнее, собраннее и умнее. С первых минут я почувствовал, что игра даётся. «Наполи» играл так, как мы ожидали, они не так сильно нас прессинговали. Были свободные зоны, где можно развернуться. После забитого гола почувствовали уверенность и до пенальти держали всё под контролем.
Мой пас на Феррейру? Помню, с моего навеса забили турецкому «Башакшекиру». Исмаили не хочет оставаться после тренировок — приходится мне «клюшкой» отрабатывать (смеётся). Когда судья поставил пенальти, понял, что сыграл эмоционально. Но мне кажется, что пенальти не было, я сыграл в мяч. Чисто в мяч, если смотреть повтор.
В концовке мы подсели, но Пятов сыграл здорово. Выстояли, выиграли, с хорошим настроением двигаемся дальше. Тренерский штаб не даст расслабиться, потому что задача номер один — чемпионат Украины. Мистер на этом настаивает», — цитирует Степаненко «Террикон» со ссылкой на телеканал «Футбол 1».