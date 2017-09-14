Игрок «Хетафе» Файр: хотел бы посмотреть, чего добилась бы «Барселона» без Месси

Полузащитник «Хетафе» Файчал Файр в преддверии матча 4-го тура Ла Лиги с «Барселоной» высказал мнение, что каталонцам было бы трудно добиться успеха, не будь в их команде Лионеля Месси.
«С детства вы мечтаете играть против этой команды, одной из лучших в мире. Не лучшее время, чтоб играть против них? «Барселона» — это «Барселона». Даже после поражений она поднимается. В прошлом году они обыграли «ПСЖ» (6:0), и сразу же мы обыграли их (2:1) (Файр выступал за «Депортиво». — Прим. «Чемпионата»). Так что это ничего не значит.
Какой была бы «Барселона» без Месси? Трудно ответить на этот вопрос. Хотел бы видеть «Барселону» без Месси и посмотреть, чего бы они добились. Но эту команду нужно уважать, всё же там играют Суарес, Бускетс, Маскерано», — цитирует Файра Sport.es.