Симонян: руководству «Спартака» нужно задуматься о перспективах команды в ЛЧ

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал игру «Спартака» в первом туре группового турнира Лиги чемпионов с «Марибором». Встреча, проходившая в Словении, завершилась вничью (1:1).
«Руководство и тренерский штаб „Спартака“ должны задуматься о перспективах команды в Лиге чемпионов. На данный момент красно-белые играют не по-чемпионски. „Спартак“ уже не первый раз сдаёт к концу матча», — рассказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
Симонян: «Спартак» может остаться без поддержки в выездных матчах Лиги чемпионов