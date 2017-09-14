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Рауш: я тот самый парень, который может все 90 минут отрабатывать на фланге

14 сентября 2017, четверг. 19:38 Футбол

Защитник «Кёльна» Константин Рауш оценил потенциал сборной России, в составе которой недавно дебютировал, а также назвал свои самые сильные качества.

«Думаю, у сборной России есть потенциал, потому что есть хорошие игроки. Лишь чуть-чуть не хватает до побед. Был очень рад, когда тренер мне позвонил. Я был счастлив получить шанс показать себя тренерам и сыграть за сборную России. Я тот самый парень, который может все 90 минут отрабатывать на своём фланге. Могу бегать по 11-12 км за матч — не проблема. У меня неплохая скорость. Ещё мой конек — фланговые подачи. Это мой футбол. Я всегда так играл.

Получил российский паспорт только в 2015 году, поскольку у меня просто не было контактов со сборной России. В какой-то момент я даже подумал, что, может, шанса сыграть не будет и вовсе. Поэтому у меня и паспорта не было. Два-три года назад мне кто-то звонил с таким предложением, но я не знал, кто это, и не знал, как реагировать. А потом поговорил с родителями. Я сказал: «У меня, может быть, будет шанс сыграть за сборную России». И мы решили, что надо получить паспорт. Теперь я рад, что это сделал.

С Нойштедтером мы лично познакомились вообще только здесь. Я его знаю, конечно, с тех времен, когда он в Гладбахе ещё играл, в Бундеслиге. Я так некоторых игроков сборной России знаю очень хорошо уже давно. И, конечно, мне говорили, что Роман тоже приедет сюда. Но мы до этого только переписывались. Здорово, что он здесь. Если я что-то не пойму, всегда могу его спросить», — сказал Рауш в интервью еженедельнику «Футбол».

Стало известно время начала игр сборной России с командами Ирана и Южной Кореи
Источник: Еженедельник ФУТБОЛ Сообщить об ошибке
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Кёльн Сборная России — Футбол Константин Рауш Роман Нойштедтер ЧМ-2018
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