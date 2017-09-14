Студенты ДГТУ выиграли первый турнир нового сезона НСФЛ

С 12 по 14 сентября в Ростове-на-Дону состоялся первый межрегиональный турнир Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2017/18. На стадионе «Арсенал» футболисты местного Донского государственного технического университета принимали сборные Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова (Нальчик), Севастопольского государственного университета и Северо-Кавказского горно-металлургического института (Владикавказ).
Победителем турнира стали футболисты местного ДГТУ. Ростовчане в стартовом матче поделили очки с командой КБГУ, второй сезон подряд встреча этих команд завершается со счётом 1:1. Затем ДГТУ устроил мастер-класс новичкам Первой группы НСФЛ: владикавказцы пропустили от хозяев четыре безответных мяча, севастопольцы – три. Сборная КБГУ также показала высококлассную игру в обороне и всухую победила в оставшихся матчах: кабардино-балкарцы разгромили СевГУ- 4:0 и с минимальным счётом (1:0) одолели СКГМИ. И ДГТУ, и КБГУ набрали по 7 очков, хозяева оказались выше за счёт лучшей разницы мячей. В матче дебютантов НСФЛ сильнее оказались футболисты СКГМИ, победившие СевГУ со счётом 2:1.
Второй турнир Первой группы НСФЛ пройдёт с 20 по 22 сентября в Перми, где футболисты Пермского государственного национального исследовательского университета сыграют с командами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Донского государственного технического университета и Московского педагогического государственного университета.