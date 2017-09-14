«Милан» разгромил «Аустрию» благодаря хет-трику А. Силвы, АЕК одолел «Риеку»

«Милан» одержал крупную победу над «Аустрией» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Героями встречи стали нападающий Андре Силва, оформивший хет-трик, и полузащитник Хакан Чалханоглу, записавший в актив гол и две результативные передачи. Ещё один мяч в составе победителей забил Сусо. У австрийской команды отличился защитник Александар Боркович.
В другом матче группы D АЕК на выезде обыграл «Риеку» со счётом 2:1. Голы у победителей забили Петрос Манталос и Лазарос Христодулопулос.