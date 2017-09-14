Киевское «Динамо» одолело «Скендербеу», «Янг Бойз» и «Партизан» сыграли вничью

Киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Скендербеу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1.
В конце первого тайма Гьерг Музака вывел албанскую команду вперёд, однако во втором тайме «Динамо» забило три мяча в ворота соперника — отличились Сергей Сидорчук, Жуниор Мораес и Дьёмерси Мбокани, реализовавший пенальти.
В параллельном матче группы В «Янг Бойз», соперник ЦСКА по плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2017/18, сыграл вничью с «Партизаном» — 1:1.