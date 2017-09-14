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Уткин — о словах Туаева: никто не заставляет смотреть российские телеканалы

14 сентября 2017, четверг. 22:29 Футбол

Футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова ветерана азербайджанского футбола Казбека Туаева, которому не понравились высказывания другого российского комментатора по поводу того, что «Карабах», проигравший недавно «Челси» со счётом 0:6, не соответствует уровню Лиги чемпионов.

«Они всё время чем-то недовольны. Знаю, что мои твиты попадают на полосы новостей в азербайджанских СМИ. Люди темпераментные. Что ж теперь поделать? Они цитировали, например, мои твиты про „Арарат“. Везде есть свои особенности, и не нам о них судить. Вы знаете хоть одного какого-то заметного, интересного азербайджанского комментатора, к мнению которого прислушиваются за пределами Азербайджана? Их просто нет, их мнение неинтересно за пределами Азербайджана, да и, думаю, в Азербайджане тоже.

Поскольку «Карабах» вышел, мы узнали, что, оказывается, не так работаем. А там-то комментаторы про себя это всё знают и всё время стараются работать так, как надо. А команды всё время меняются: то одни, то другие — не угодишь, в общем. Поэтому прекрасно, люди там живут и пусть смотрят азербайджанские каналы. Я слышал, что там недавно пытались развивать спортивное направление. Надеюсь, развивали хорошо. Пускай смотрят. Что они смотрят телевидение других стран? Может быть, им и передачи Первого канала не нравятся — кто их знает? Ну пускай не смотрят. Никто их к этому не подталкивает, не обязывает.

Это очень дурной тон для официальных представителей азербайджанского клуба или федерации — комментировать то, что говорится на российском телевидении. Просто дурной тон. Потому что если они это смотрят, то делают это незаконно. В Азербайджане этот сигнал официально не распространяется. Конечно, там можно его ловить, но есть азербайджанские правообладатели, есть деньги, которые они платят, а потом пытаются заработать", — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

Туаев: «Карабах» — не уровень ЛЧ? Пусть в России сначала займутся своими клубами
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Карабах Василий Уткин
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
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