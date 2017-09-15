Кавазашвили: Пашалич будет лидером «Спартака», Глушакову придётся уступить место

В прошлом дважды лучший вратарь СССР, а ныне известный футбольный специалист Анзор Кавазашвили поделился мнением о возвращении «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов. Заслуженный мастер спорта СССР считает, что капитан красно-белых Денис Глушаков уступит место на поле арендованному у «Челси» Марио Пашаличу.
«На сегодняшний день «Спартак» выходит из того кризиса, признаки которого проявлялись в последнее время. Появление в воротах Артёма Реброва говорит о том, что полевые игроки тоже стали чувствовать себя спокойнее и увереннее. Когда в «Спартаке» во главе с Глушаковым налажено взаимодействие, а команда действует творчески, это приносит заметные и хорошие результаты.
Отсутствие в составе Глушакова из-за травмы сразу сказывается на команде: она начинает играть намного хуже. Тем не менее ко вчерашнему матчу команда подошла очень ответственно, попытавшись проявить свою излюбленную манеру — удержание мяча, острые и быстрые атаки. Мне нравится сплочённость футболистов «Спартака». Они играют грамотно, хорошо понимают друг друга. Но всё-таки действия отдельных футболистов не позволили нам выиграть этот матч. Новый атакующий полузащитник Пашалич — тот самый футболист, который в скором времени будет лидером в «Спартаке». Боюсь, что Глушакову придется уступить место именно Пашаличу», — цитирует Кавазашвили «Московский комсомолец».
«Закономерен ли результат матча? При всех вариантах у хороших команд есть золотой рецепт: ничья на выезде и домашняя победа обеспечивают чемпионский титул. Выиграли бы — было бы здорово, сыграли вничью — молодцы. Дома выиграем — пройдём дальше. Возможности выхода из группы у «Спартака» сохраняются. В целом подобран хороший состав, который может выступать на любом уровне. Если бы в футболе забивали все мячи, которые возможно, был бы баскетбольный счёт», — подчеркнул специалист.