Названы 10 самых быстрых игроков Бундеслиги

Официальный канал немецкой Бундеслиги в YouTube представил десятку самых быстрых игроков чемпионата. На первом месте рейтинга расположился полузащитник «Байера» Карим Беллараби, который может развивать скорость до 35,27 км/ч. На втором месте — хавбек «Аугсбурга» Марцель Хеллер (35,16 км/ч). Тройку лучших замкнул защитник «Хоффенхайма» Нико Шульц (35,11 км/ч).
В десятку также вошли: Кевин Фогт («Хоффенхайм», 35,09), Мэттью Леки («Герта», 35,04), Тимо Вернер («Лейпциг», 35,02), Кингсли Коман («Бавария», 35,0), Бернардо («Лейпциг», 34,98), Деотшанкюль Юпамекано («Лейпциг», 34,85), Левин Эцтунали («Майнц», 34,83).
Видео можно посмотреть в YouTube.
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