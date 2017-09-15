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Бельерин: «Арсенал» — одна из лучших команд ЛЕ и должна была доказать это

15 сентября 2017, пятница. 06:50 Футбол

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал волевую победу над «Кёльном» со счётом 3:1 в матче первого тура группового раунда Лиги Европы в квартете H. Бельерин забил третий голов «канониров», отличившись на 81-й минуте.

«Лига Европы — новый турнир для нас, так что мы должны были задать в нём тон. „Арсенал“ — одна из лучших команд турнира, так что мы должны были доказать это на поле. Очень доволен победой. Мы начали на холостых оборотах, но потом раскрылись», — приводит слова Бельерина BBC.

Гол Алексиса Санчеса помог «Арсеналу» одержать волевую победу над «Кёльном»
Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Кёльн Эктор Бельерин
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
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