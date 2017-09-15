Бельерин: «Арсенал» — одна из лучших команд ЛЕ и должна была доказать это

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал волевую победу над «Кёльном» со счётом 3:1 в матче первого тура группового раунда Лиги Европы в квартете H. Бельерин забил третий голов «канониров», отличившись на 81-й минуте.
«Лига Европы — новый турнир для нас, так что мы должны были задать в нём тон. „Арсенал“ — одна из лучших команд турнира, так что мы должны были доказать это на поле. Очень доволен победой. Мы начали на холостых оборотах, но потом раскрылись», — приводит слова Бельерина BBC.
Гол Алексиса Санчеса помог «Арсеналу» одержать волевую победу над «Кёльном»