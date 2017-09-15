Марсело: Роберто Карлос мне очень помог в «Реале», а это не нормально

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор всегда с благодарностью вспоминает своего предшественника на левом фланге обороны «сливочных» Роберто Карлоса. Когда Марсело только перешёл в «Королевский клуб» в 2007 году, его знаменитый соотечественник ещё защищал цвета команды.
«Роберто Карлос мне очень помог. Он облегчил мне мои задачи, пригласил к себе домой и познакомил со своей семьёй. Дал мне номер своего телефона. Это не нормально. Ведь в команде появился футболист, выступающий на твоей же позиции. И тем не менее он тебе столько помогает. Я перешёл в «Реал», чтобы выбить его из основного состава, а он мне оказался весьма полезен», — цитирует Марсело Marca.
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