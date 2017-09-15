Экс-игрок «Эвертона» Бент продолжит карьеру в одном из низших дивизионов Англии

Бывший игрок «Эвертона»» Маркус Бент, который с 2012 года находился без команды, продолжит карьеру в одном из низших дивизионов Англии. 39-летний футболист подписал контракт с ФК «Уик», выступающим во втором дивизионе графства Сассекс (9-й уровень английского футбола).
Переход Бента стал возможен благодаря его дружбе с новым председателем клуба Родни Лэмптоном. Ожидается, что опытный футболист в будущем будет использовать «Уик» как базу для футбольной школы, а также привлечёт опытных игроков, ранее игравших в Премьер-лиге, говорится на сайте клуба.
На протяжении карьеры нападающий выступал за такие команды, как «Брентфорд», «Кристал Пэлас», «Порт Вейл», «Шеффилд Юнайтед», «Блэкберн Роверс», «Ипсвич Таун», «Лестер Сити», «Чарльтон Атлетик», «Уиган Атлетик», «Бирмингем Сити», «Мидлсбро», «КПР», «Вулверхэмптон» и индонезийский клуб «Митра Кукар».
За всю карьеру Бент провёл 335 официальных матчей, забил 59 голов и отдал 10 результативных передач.