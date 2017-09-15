Футболисты «Томи» провели мастер-класс для детдомовцев из четырёх детских домов и школ-интернатов. Об этом сообщает пресс-служба томичей.
Игроки провели с ребятишками тренировочное занятие, а затем сыграли три матча (дети были разбиты на 3 команды), в которых также поучаствовали взрослые футболисты, а потом ещё состоялась экскурсия по клубу и стадиону «Труд».
В качестве наставников в этом мастер-классе для детдомовцев выступали молодые футболисты «Томи», но уже отличившиеся в матчах Премьер-лиги: Руслан Салахутдинов, Никита Гвинейский, Антон Митерев, Марк Карымов и Данил Большунов. Кстати, все они, за исключением приехавшего из Якутии Большунова, являются коренными воспитанниками томского футбола и ЦПФ «Томь».
Гости, среди которых, кстати, были и девчонки, участвовавшие в тренировке и в матчах, остались очень довольны футболом, познавательной экскурсией и пообещали, что постараются приходить на все матчи и поддерживать любимую «Томь».
Видео с тренировки также можно посмотреть в YouTube.