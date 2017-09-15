Три игрока «Зенита» вызваны в сборную Аргентины на матчи с Перу и Эквадором

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 со сборными Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября), сообщает пресс-служба национальной сборной.
В составе аргентинской сборной попали сразу три игрока российского «Зенита» — защитник Эмануэль Маммана, а также полузащитник Эмилиано Ригони и Леандро Паредес. При этом в заявке сборной Аргентины не оказалось форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина.
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