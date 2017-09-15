Анчелотти пообещал в конце сезона устроить для критиков вечеринку с едой и вином

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти высказался относительно своего будущего в мюнхенском клубе, а также высказался о критике в свой адрес.
«Я очень счастлив здесь и хотел бы остаться надолго. Могу сказать о контракте, что он рассчитан до 30 июня 2019 года. Но сейчас я не думаю о контракте. Знаю только, что хотел бы хорошо поработать здесь. Мы не на вершине таблицы лиги прямо сейчас, но скоро будем.
Мне не нужно отвечать каждому критику. Знаю, многие люди всегда дают советы, и обещаю, что у меня будет большая вечеринка для этих людей в конце сезона, с хорошим вином и едой», – приводит слова 58-летнего итальянского специалиста интернет-издание Goal.
Анчелотти не видит проблем в словах тренера «Хоффенхайма» о работе в «Баварии»