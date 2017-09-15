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Беляев рассказал, почему отметил гол в ворота «Динамо» венским вальсом

15 сентября 2017, пятница. 22:24 Футбол

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поделился впечатлениями от домашней победы над московским «Динамо» (1:0) в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги, а также рассказал, почему отметил забитым им гол, демонстрируя венский вальс. Единственный мяч был забит на 17-й минуте.

«Начало матча было очень сложным. Если бы не Виктор Альварес, мой гол, возможно, не имел бы значения. Он уже и со „Спартаком“ спасал нас — чутьё, наверное, такое. В раздевалке уже сказал Луке Джорджевичу, что вернул должок за ошибку в Ростове-на-Дону.

Мой гол? Мы заранее знали, кто в какую точку должен идти, секретов раскрывать не будем. Подставлял голову так, чтобы мяч летел в створ. Я отмечал гол, показывая венский вальс. У нас с женой завтра пять лет со дня знакомства, и я сделал ей такой подарок", — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Божович: матч с «Динамо» был для «Арсенала» очень трудным психологически
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Динамо Москва Максим Беляев
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
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