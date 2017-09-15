«Эйбар» дома оказался сильнее «Леганеса»

В стартовом матче 4-го тура испанской Примеры встречались «Эйбар» и «Леганес». Игра, прошедшая на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» (Эйбар), завершилась победой хозяев поля с минимальным счётом.
Единственный гол был забит на 53-й минуте — точным ударом отметился испанский защитник Алехандро Гальвес.
«Эйбар» благодаря победе с шестью очками в активе поднялся на шестую строчку в таблице Примеры. «Леганес», набравший столько же очков, занимает пятое место.
С подробным календарём испанской Примеры сезона-2017/18 можно ознакомиться на «Чемпионате».