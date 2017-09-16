Голкипер «Спарты» отразил два пенальти менее, чем за полторы минуты

Голкипер «Спарты» Рой Кортсмит в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов с «АЗ Алкмар» отразил два пенальти менее, чем за полторы минуты.
В первом тайме в ворота «Спарты» был назначен пенальти. Нападающий «АЗ Алкмар» Ваут Вергхорст забить не сумел — его удар отразил вратарь. Судья решил, что удар с 11-метровой отметки должен быть повторён, так как Кортсмит рано покинул линию ворот. Вергхорст и со второй попытки реализовать пенальти не сумел — его удар вновь отразил голкипер.
Впрочем в дальнейшем Вергхорст оформил дубль, а его команда в гостях победила со счётом 2:0.
Видео незабитых пенальти можно посмотреть в «Твиттере».
Нападающий «Халл Сити» не забил два пенальти в течение 30 секунд