Врач «Динамо»: Панченко чувствует себя плохо, понимает — всё серьёзно

Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о характере травмы нападающего Кирилла Панченко.
Форвард получил повреждение в гостевом матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). На 67-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко в попытке сорвать контратаку ударил его по ногам. В результате Панченко унесли на носилках, а Шевченко получил жёлтую карточку.
«Предварительный диагноз: острая травма коленного сустава. Сегодня вечером проведём обследование, завтра утром будет ясность. Если мениск, это один срок, связки — другой. Как себя чувствует Кирилл? Плохо, он сильно расстроен. Человек понимает — есть проблема. Это не какой-то ушиб, а сложная травма. Ситуация может быть чуть лучше или хуже, но всё серьёзно», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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