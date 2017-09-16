Экс-форвард ЦСКА Жо не исключает, что может покинуть «Коринтианс»

Бывший нападающий московского ЦСКА Жо, который ныне выступает за «Коринтианс», сообщил, что в следующем сезоне может сменить место работы при наличии предложений. Контракт 30-летнего бразильского футболиста с «Коринтиансом» истекает в конце 2019 года.
«Могу сказать, что останусь в «Коринтиансе» до конца года. А потом хорошенько подумаю. Рассмотрю предложения, если они будут», — приводит слова Жо Superesportes.
В 2016 году Жо выступал в китайском «Цзянсу Сунин», а через год оказался в «Коринтиансе». В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии на счету форварда 22 матча, 12 голов и три голевых передачи.
12-й гол Жо в сезоне обеспечил победу «Коринтианса» над «Шапекоэнсе»