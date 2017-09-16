Майкон отрицает, что злоупотреблял алкоголем, когда выступал за «Интер»

Бывший защитник «Интера» Майкон опроверг слова бывшего нападающего миланского клуба Яниса Зику.
Ранее румын рассказал, что Жозе Моуринью во время работы в «Интере» переносил тренировки, так как Майкон часто был пьян. «В «Интере» у Моуринью был игрок, который очень часто оказывался пьяным по понедельникам — Майкон. Моуринью однажды позвонил парням и спросил их: «Как мы можем заставить Майкона присутствовать на тренировках?» После этого он решил перенести тренировку на вечер. И так всё пошло и дальше. Парни не тренировались по утрам, но они делали это вечером, чтобы Майкон смог восстановиться к тренировке», — заявил Зику, не сыгравший ни одного матча за основную команду нерадзурри.
«Я никогда не видел этого человека и не слышал о нём. Я никогда не играл с ним в „Интере“, и я не знаю, почему он сказал это. Он, вероятно, просто захотел стать знаменитым и появиться в СМИ. Неприятно, что подобное происходит. Я никогда не приходил на тренировки в таком состоянии, иначе я бы не выиграл с «Интером» все эти трофеи. Я рассматриваю возможность судебного иска, чтобы потребовать возместить ущерб и гарантировать, что такая ложная информация больше не появится», – приводит слова бразильца Football Italia со ссылкой на UOL Esporte.