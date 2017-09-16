Кроос и Вальехо не помогут «Реалу» в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Тони Кроос и защитник Хесус Вальехо не сыграют в матче четвёртого тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад».
Немец и испанец пропустили последнюю тренировку «Реала» и Зидан заявил, что не будет рисковать ими, сообщает AS.
В лазарет мадридской команды ранее угодили нападающий Карим Бензема и полузащитник Матео Ковачич.
Из-за дисквалификации предстоящий матч пропустят нападающий Криштиану Роналду и защитник Марсело.
Матч «Реал Сосьедад» — «Реал» состоится на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне 17 сентября. Начало встречи в 21:45 мск.
Полузащитник «Реала» Ковачич из-за травмы пропустит два месяца