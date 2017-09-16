«Леванте» сыграл вничью с «Валенсией» в дерби

В матче четвёртого тура чемпионата Испании «Леванте» принимал на своём поле «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 1:1.
Счёт на 31-й минуте валенсийского дерби открыл форвард гостей Родриго, однако уже спустя десять минут полузащитник «Леванте» Энис Барди своим точным ударом помог хозяевам восстановить равенство на табло. Во второй половине встречи команды результативными действиями не отметились.
В активе обоих клубов теперь по шесть очков. При этом и «Леванте», и «Валенсия» одержали победы в своих матчах первого тура Примеры, после чего сыграли вничью три раза подряд.