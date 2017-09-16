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Мельгарехо и Давыдов не полетели со «Спартаком» на матч с «Тосно»

16 сентября 2017, суббота. 17:18 Футбол

В Санкт-Петербург на матч 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» отправились 21 футболист «Спартака».

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Георгий Тигиев, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Луиз Адриано и Педро Роша.

В Санкт-Петербург не полетели полузащитник Лоренсо Мельгарехо и нападающий Денис Давыдов, которые в субботу во время предыгровой тренировки получили повреждения мышц бедра. Кроме того, из-за травм в Москве остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Джано и форвард Зе Луиш. Все они будут проходить курс лечения в Тарасовке и заниматься по индивидуальной программе.

Матч «Тосно» — «Спартак» состоится в воскресенье, 17 сентября, на стадионе «Петровский». Начало — в 13:00 мск.

Более 3000 болельщиков «Спартака» посетят матч 10-го тура РФПЛ с «Тосно»
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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ФК Спартак ФК Тосно Денис Давыдов Лоренсо Мельгарехо Травмы — футбол
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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