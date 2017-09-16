Головин не поможет ЦСКА в матче с «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин пропустит матч 11-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» 23 сентября.
21-летний футболист на 56-й минуте матча 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» получил жёлтую карточку, ставшую для него четвёртой в нынешнем первенстве.
Таким образом, Головин не сможет помочь ЦСКА в игре следующего тура из-за перебора жёлтых карточек.
В нынешнем сезоне на счету хавбека два гола и одна голевая передача в 10 матчах чемпионата России.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ростов».