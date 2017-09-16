Новичок «Барселоны» Усман Дембеле получил травму подколенного сухожилия

Новичок «Барселоны» нападающий Усман Дембеле был вынужден покинуть поле на 29-й минуте гостевого матча 4-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
Как сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба, у 20-летнего форварда травма подколенного сухожилия левой ноги.
Степень серьёзности повреждения станет известна после дополнительных медицинских тестов.
Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Барселона».
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».