Клопп: расстроен из-за результата матча с «Бёрнли», но доволен игрой «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат матча с «Бёрнли» (1:1) в 5-м туре АПЛ.
«Расстроен и разочарован из-за результата, но доволен нашей игрой. Результата матча — наша вина. Мы доминировали весь матч, показали отличный футбол и создавали моменты, но забили всего один мяч.
Сегодня мы показали лучшую игру в матчах с «Бёрнли» с момента моего прихода в «Ливерпуль». В прошлых матчах у нас мало что получалось, сегодня же я увидел отличное движение, пасы между линиями, скорость, навесы.
Коутиньо? Он провёл очень хороший матч. У него начались судороги в концовке встречи. Мы не хотели его менять, но решили не рисковать», — цитирует Клоппа BBC Sport.
«МС» со счётом 6:0 разгромил «Уотфорд», «Ливерпуль» не смог обыграть «Бёрнли»