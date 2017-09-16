Семшов: когда я играл, уровень в РФПЛ был повыше

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов, ныне работающий в тренерском штабе тульского «Арсенала», выразил мнение, что уровень РФПЛ в последние годы упал.
«Предложения поиграть за рубежом поступали после Евро-2008, когда мне было за тридцать. Не стал их рассматривать. В 2003 году «Торпедо» играло в Кубке УЕФА против «Вильярреала», вроде испанцы выходили на меня. Но не сложилось. Думаю, когда я играл, уровень в РФПЛ был повыше, особенно у тех, кто занимал места ниже седьмого-восьмого. Финансовая составляющая этих клубов была ровнее, сейчас многие просто выживают.
В чем отличие иностранных тренеров от российских? В полном доверии к футболисту, что предполагает ответную реакцию. Это касается и быта. Когда после отпуска работали с ребятами, не раз говорил футболистам: «Мы с вами на поле 3 часа максимум, а в сутках у вас остаётся ещё 21 час. Вы должны знать, когда лечь спать, когда пообедать, когда пойти в кино или погулять с детьми». Никакой тренер не поможет, если нет профессионального отношения к делу. За два-три дня до матча футболист обязан себя ограничивать во всём. Никаких походов в кино и так далее. Самоподготовка в большом спорте на первом месте», — сказал Семшов в интервью официальному журналу «Арсенала».