Капитан «Штутгарта» получил перелом лицевых костей в столкновении с голкипером

Капитан «Штутгарта» Кристиан Гентнер был госпитализирован прямо с поля во время матча 4-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (1:0), сообщается на официальном сайте «швабов».
Гентнер получил травму за несколько минут до конца встречи при столкновении с голкипером «Вольфсбурга» Коэном Кастельсом, который на выходе из ворот попал хавбеку «Штутгарта» коленом в голову, после чего тот упал без сознания. Гентнер покинул поле на носилках и был отправлен в больницу.
Сообщается, что футболист получил в столкновении сильное сотрясение мозга и перелом лицевых костей, но его здоровью ничто не угрожает. В ближайшее время Гентнер будет прооперирован, о сроках его восстановления пока нет данных.
Фотографию столкновения между Гентнером и Кастельсом можно посмотреть в «Твиттере».