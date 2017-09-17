Нападающий «Вердера» Крузе получил перелом ключицы и выбыл на два месяца

Нападающий «Вердера» Макс Крузе получил перелом ключицы в результате неудачного падения на газон после столкновения с защитником «Шальке-04» Тило Керером в матче четвёртого тура Бундеслиги. Форвард был заменён на 19-й минуте, администрация клуба из Бремена сообщила, что врачи подтвердили диагноз. В ближайшее время Крузе будет прооперирован, на восстановление игроку потребуется два месяца.
«Вердер» уступил гостям из Гельзенкирхена со счётом 1:2.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» бременской команды.
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