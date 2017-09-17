Мюллер: в матче с «Майнцем» «Бавария» хотела показать себя с наилучшей стороны

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал уверенную победу мюнхенцев над «Майнцем» (4:0) в четвёртом туре Бундеслиги. По словам немецкого форварда, команда рассчитывала на успех и теперь планирует его развить в следующих играх.
«Конечно у нас были большие планы на этот матч. В последних встречах мы демонстрировали не самую лучшую игру. Сегодня мы очень хотели показать себя с наилучшей стороны. Теперь мы должны перенести этот положительный заряд на следующие матчи», — приводит слова Мюллера клубная пресс-служба баварцев.
«Бавария» разгромила «Майнц»