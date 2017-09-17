Фабрегас: я бы не стал сравнивать «Арсенал» с бывшей девушкой

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от домашнего матча пятого тура АПЛ со своим бывшим клубом — «Арсеналом» (17 сентября).
«Воспринимаю ли я «Арсенал» как свою бывшую двушку? Я бы не стал так говорить. Этот клуб намного важнее для меня, потому что иногда после расставания с девушкой утрачиваешь все чувства, которые к ней испытывал.
Я до сих пор чувствую себя очень привязанным к «Арсеналу». Когда я уходил из «Барселоны», у «Арсенала» было первоочередное право выкупа, у них была неделя, чтобы принять решение. Я знал, что «Челси» также следит за мной, потом я поговорил с Моуринью, и он сумел убедить меня. За неделю «Арсенал» не сделал предложения и вообще не связывался со мной. Я понял, что не нужен им, и перешел в «Челси».
Мне нравится Венгер и как человек, и как тренер. Но он принял такое решение. Он всегда будет для меня как отец», — цитирует игрока Sky Sports.