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«Челси» — «Арсенал»: Алексис Санчес и Азар остались в запасе

17 сентября 2017, воскресенье. 14:35 Футбол

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала» на лондонское дерби, которое пройдёт на «Стэмфорд Бридж» в рамках пятого тура чемпионата Англии.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Педро, Мората.

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Дзаппакоста, Кристенсен, Бакайоко, Азар, Батшуайи.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косельни, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмси, Колашинац, Айуоби, Ляказетт, Уэлбек.

Запасные: Оспина, Мертезакер, Мэйтлэнд-Найлс, Эль-Ненни, Уолкотт, Алексис Санчес, Жиру.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 15:30 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Челси Алексис Санчес Эден Азар
Новости. Футбол
17 сентября 2017, воскресенье
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