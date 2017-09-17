«Челси» — «Арсенал»: Алексис Санчес и Азар остались в запасе

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала» на лондонское дерби, которое пройдёт на «Стэмфорд Бридж» в рамках пятого тура чемпионата Англии.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Педро, Мората.
Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Дзаппакоста, Кристенсен, Бакайоко, Азар, Батшуайи.
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косельни, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмси, Колашинац, Айуоби, Ляказетт, Уэлбек.
Запасные: Оспина, Мертезакер, Мэйтлэнд-Найлс, Эль-Ненни, Уолкотт, Алексис Санчес, Жиру.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 15:30 мск.
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