Парфёнов и Бесчастных после матча подошли к сектору болельщиков «Спартака»

После окончания матча 10-го тура российской Премьер-Лиги «Тосно» — «Спартак», проходившего на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, к сектору болельщиков гостей подошли главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов и его помощник Владимир Бесчастных. Бывшие футболисты «Спартака» похлопали фанатам красно-белых.
Напомним, что прошедший матч завершился вничью со счётом 2:2. Игравший большую часть матча в большинстве «Спартак» вёл 2:0, но в концовке пропустил дважды.
«Спартак» в большинстве упустил победу в матче с «Тосно», ведя в два мяча