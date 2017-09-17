Нигматуллин: ситуация намекает, что «Спартаку» не хватает багажа Аленичева

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о неудачном выступлении красно-белых в нынешнем сезоне. В 10-м туре РФПЛ «Спартак», играя в большинстве, упустил победу в матче с «Тосно», ведя по ходу встречи 2:0.
«В течение прошлого сезона мы смеялись, когда говорили про багаж Аленичева. Ситуация, которая происходит в этом году, намекает на то, что этого багажа «Спартаку» как раз и не хватает. К прошлому сезону команду готовил Дмитрий Аленичев со своей бригадой. У «Спартака» не было никаких проблем с функциональной подготовкой. В нынешнем же сезоне красно-белым не хватает физических кондиций, в связи с чем игроки теряют концентрацию и который матч не могут удержать победный счёт, пропуская в концовке встречи. При том, что сегодня «Спартак» играл в большинстве. Команда после забитого мяча просто перестала играть.
Массимо Каррера сказал, что о причинах неудач надо спрашивать у игроков? Если он начинает в открытую говорить о том, что во всём виноваты футболисты, то можно сделать вывод: атмосфера в раздевалке сильно портится. Каррера теряет контакт со своими игроками. Если выносить ссору из избы, то коллектив сильно пострадает от этого. У меня в голове не укладывается, что в такой серьёзной команде игроки могут «сливать» главного тренера. Но от прошлогоднего коллектива мало чего осталось», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.