Тигиев: не понимаю, как с 2:0 «Спартак» смог сыграть вничью в Петербурге

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев прокомментировал упущенную победу над «Тосно» в матче 10-го тура РФПЛ. Москвичи вели со счётом 2:0, играя в большинстве, но в концовке пропустили два мяча. Тигиев вынужден был покинуть поле на 58-й минуте из-за травмы.
«Не понимаю, как с 2:0 мы могли сыграть вничью. Пропущенные голы посмотрел на повторе, была ошибка… Но это футбол. «Тосно» хорошо играет вверху. Идёт подача, скидка… Готовились к этому, разбирали, но что-то не получилось.
Насколько трудно было перестроиться со схемы с трёх защитников? Никакого дискомфорта нет, у них было удаление, и тренер решил убрать третьего защитника, чтобы мы больше играли в атаку. Это и привело ко второму забитому голу. Потом, может, расслабились. Может, концентрация пропала. Не могу объяснить», — цитирует игрока «Спорт день за днём».