Хацкевич: киевскому «Динамо» не хватает таких игр в УПЛ, как с «Олимпиком»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от победы над донецким «Олимпиком» в матче девятого тура УПЛ. Встреча проходила в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и завершилась со счётом 2:1 в пользу киевлян.
«Не хватает нам таких игр в чемпионате. Игра была достаточно динамичная, порой даже без центра поля. Накал, борьба — всё присутствовало. Для нас это третья игра за неделю, и соперник достаточно хороший, организованный. Поэтому победа приятна вдвойне.
На такие игры нужно назначать судей, которые будут контролировать ход матча. Такие нарушения моментами были и в одну, и в другую сторону, но в моменте с нарушением правил на Кадаре должна была быть чистая красная карточка. Судья должен понимать, когда игрок целенаправленно пытается нанести травму. Пенальти на Мбокани, вне игры — я ещё не пересматривал эти моменты, нужно посмотреть, но на самом деле судья сегодня с игрой не справился. Молодой арбитр попал под давление, попал под ситуацию, где на самом деле идёт игра в кость, а он трактует это как неоднозначное нарушение. Я совсем не доволен судейством в сегодняшней игре», — цитирует Хацкевича сайт клуба.