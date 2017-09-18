Бэйл: буду стараться, чтобы свист трибун «Сантьяго Бернабеу» не повторился

Форвард «Реала» Гарет Бэйл поделился впечатлениями от победы над «Реалом Сосьедад» в матче четвёртого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Самое главное — три очка и хорошая игра, мы нуждались в этом. Не хочу говорить о своем голе. Повторюсь, самое главное — победа и три очка.
Свист трибун «Сантьяго Бернабеу» в одной из прошлых игр? Порой такое происходит в футболе, буду стараться, чтобы этого не случилось вновь", — цитирует игрока Мarca.
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