Булатов: Петкович отнял у «Спартака» пять очков

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением, почему в нынешнем сезоне красно-белые часто пропускают в концовках матчей, а также выступил с критикой в адрес сербского защитника Марко Петковича.
«Здесь сошлось воедино несколько факторов: это и отсутствие поставленной игры, и слабое физическое состояние — команда регулярно подсаживается после перерыва, и наличие слабых позиций. К тому же Каррера постоянно дёргает своих футболистов, устраивая слишком масштабную ротацию. На поле выходят то одни, то другие. На слаженности в обороне это сказывается в первую очередь. Тот же Марко Петкович, можно сказать, отнял у «Спартака» пять очков. Из девяти мячей, пропущенных красно-белыми после 75-й минуты, три — на совести серба. Особняком стоит Петкович, а по другим позициям на уровне РФПЛ всё более или менее нормально. Всё же в этом составе «Спартак» в прошлом сезоне стал чемпионом.
В команду пришёл новый тренер по физподготовке из Италии Джорджо Д'Урбано. Наверное, допущены какие-то промахи в подготовке коллектива к сезону. Отсюда огромное количество травм и повреждений. Видно, что команда находится не в таком хорошем физическом состоянии, как весной.
Нет ли ощущения, что Каррера потерял управление командой? Соглашусь с вами. В действиях итальянца присутствует неуверенность, которая передаётся и футболистам», — сказал Булатов.