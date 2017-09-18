Стерлинг: если у Агуэро есть шанс, то в 9 случаях из 10 это заканчивается голом

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал победу над «Уотфордом» (6:0) в пятом туре английской Премьер-лиги, отметив игру аргентинского форварда команды Серхио Агуэро, который оформил хет-трик и отдал голевую передачу. Стерлинг в этом матче также отметился голом, реализовав пенальти на 89-й минуте.
«Если у Агуэро появляется шанс, то в 9 случаях из 10 это заканчивается голом. Мы провели отличный матч, забрали мяч под свой контроль, и это было очень важно. Это как раз то, чего хочет главный тренер», — приводит слова Стерлинга Daily Mail.
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