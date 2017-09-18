Христов: если игроки «СКА-Хабаровск» продолжат верить в себя, результаты придут

Нападающий «СКА-Хабаровск» Венцислав Христов прокомментировал ничью с «Ахматом» (2:2) в матче 10-го тура РФПЛ. Христов забил гол на 88-й минуте, который принёс его команде одно очко. Ничейная серия «СКА-Хабаровск» насчитывает уже 5 матчей.
«Не очень хорошо, что мы не выигрываем, но мне кажется, что в нашей игре виден прогресс. Наша уверенность растёт. В матче с „Ахматом“ мы проигрывали — 1:2, но не остановились и до конца верили, что сможем забить ещё. Думаю, если мы и дальше будем верить в себя, результаты придут.
В Болгарии следят за чемпионатом России и моими выступлениями. Здесь выступает много болгарских футболистов, в том числе игроков сборной страны», — сказал Христов пресс-службе хабаровчан.
Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»