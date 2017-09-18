Аллегри: когда Дибала играет максимум в два касания, его не остановить

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча четвёртого тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (3:1). Победу туринцам принёс хет-трик нападающего Пауло Дибалы.
«При счёте 2:0 мы немного потеряли концентрацию. Мы не должны были пропускать гол. Неправильно отнеслись к некоторым ситуациям. Нельзя отыграть 35 минут хорошо, а затем расслабиться. Нужно уметь ждать и решать судьбу матча. Над этим ещё нужно работать, но ребят всё же стоит поздравить с победой.
Дибала прибавляет во всех аспектах игры. Он очень молод, так что ему есть куда расти. Когда мы выходим вперёд в счёте, ему нужно и дальше играть максимум в два касания. Когда он так играет, его не остановить», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»