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Аллегри: когда Дибала играет максимум в два касания, его не остановить

18 сентября 2017, понедельник. 07:44 Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча четвёртого тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (3:1). Победу туринцам принёс хет-трик нападающего Пауло Дибалы.

«При счёте 2:0 мы немного потеряли концентрацию. Мы не должны были пропускать гол. Неправильно отнеслись к некоторым ситуациям. Нельзя отыграть 35 минут хорошо, а затем расслабиться. Нужно уметь ждать и решать судьбу матча. Над этим ещё нужно работать, но ребят всё же стоит поздравить с победой.

Дибала прибавляет во всех аспектах игры. Он очень молод, так что ему есть куда расти. Когда мы выходим вперёд в счёте, ему нужно и дальше играть максимум в два касания. Когда он так играет, его не остановить», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сассуоло Ювентус Массимилиано Аллегри Пауло Дибала
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
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