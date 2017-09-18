«Вольфсбург» объявил об увольнении Йонкера с поста главного тренера

Руководство «Вольфсбурга» приняло решение отправить в отставку Андриса Йонкера с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
54-летний специалист работал с «волками» с февраля нынешнего года. В текущем сезоне под руководством голландского тренера «Вольфсбург» провёл в Бундеслиге четыре матча: одна победа, одна ничья и два поражения.
«Это связано не только с недавним впечатлением от игры в Штутгарте, но и застоем в развитии нашей команды, которая была сформирована летом. Мы благодарим Андриса Йонкера и его тренерскую команду", — сказал Вольфганг Хозе, генеральный директор «Вольфсбурга».
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