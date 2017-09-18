Витиньо — о матче с «Ростовом»: неплохая игра, но были и лучше

Нападающий ЦСКА Витиньо после домашнего матча 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (2:0) поделился впечатлениями от победы «армейского» клуба, а также порассуждал о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (27 сентября).
«Неплохая игра, но были и лучше. Вообще, я абсолютно уверен, что лучшие матчи в этом сезоне у нас впереди. Мой гол? Алан Дзагоев выдержал паузу и выполнил отличную передачу именно в ту точку, куда мне было удобно. Я пробил в одно касание и попал в дальний угол.
Могу сказать, что „МЮ“ – отличная команда. Тем интереснее будет против неё сыграть. Понятно, что нам придётся очень непросто, но будем настраиваться на то, чтобы набрать очки. Шансы для взятия ворот у нас наверняка появятся. Ещё важно хотя бы отрезками контролировать мяч. Если дадим им пространство, у нас будут проблемы», – цитирует Витиньо Bobsoccer.