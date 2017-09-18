Карвахаль: отступные в «Реале» настолько велики, что никто не сможет купить меня

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал решение продлить контракт с «Королевским клубом». Новый договор 25-летнего футболиста рассчитан до лета 2022 года.
«Реал» — большая часть моей жизни, так что это исполнение мечты. Я благодарен клубу. Сегодня ещё один замечательный день в моей жизни. Рад, что продлил контракт с клубом, который я очень люблю. «Реал» — это моя семья. Хочу выиграть с этой командой всё, что можно. Я не хочу уходить, а отступные в контракте настолько велики, что никто не сможет купить меня», — цитирует Карвахаля Marca.
Карвахаль является воспитанником «Реала» и вернулся в мадридский клуб из «Байера» в 2013 году. Всего на счету защитника 167 официальных матчей за мадридцев, 4 гола и 26 результативных передач.
Карвахаль официально продлил контракт с «Реалом»