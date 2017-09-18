Полузащитник «РБ Лейпциг» Н. Кейта дисквалифицирован на 3 матча Бундеслиги

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта не сможет помочь своей команде в трёх ближайших матчах Бундеслиги. Об этом говорится на официальном сайте Немецкого футбольного союза.
Наби Кейта в матче 4-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2) грубо сыграл против соперника, ударив того ногой в лицо, за что на 83-й минуте получил красную карточку. В ходе заседания контрольно-дисциплинарного комитета было принято решение дисквалифицировать Кейта на три матча.
Таким образом 22-летний футболист не поможет своей команде в матчах с «Аугсбургом» (19 сентября), франкфуртским «Айнтрахтом» (23 сентября) и «Кёльном» (1 октября).
Видео эпизода доступно для просмотра в «Твиттере».
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